صاحب السمو عزى ملك الأردن بوفاة فايز الطراونة والرئيس البرازيلي بضحايا فيضانات ولايتي «باهيا» و«ميناجيرايس»



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إثر عودته من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد أن مثل سموه بترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض.



حيث اطلع سموه على نتائج القمة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي والحرص على تعزيز التعاون الخليجي المشترك ووحدة الصف الخليجي تحقيقا للامال والتطلعات المنشودة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



إلى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، منتهزا سموه هذه المناسبة للاشادة بعمق أواصر الروابط الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته مملكة البحرين الشقيقة من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد مما تتطلع إليه من رقي ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى د. فايز الطراونة رئيس الوزراء الأردني ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الاسبق، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته وأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى د.فايز الطراونة رئيس الوزراء الأردني ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الاسبق، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته وأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الفيضانات التي ضربت ولايتي «باهيا» و«ميناجيرايس» والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية، آملا سموه أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الفيضانات التي ضربت ولايتي «باهيا» و«ميناجيرايس»، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.