ليلى الشافعي



وقعت الهيئة العامة لشؤون القصر أمس مذكرة تفاهم مع مركز تقويم وتعليم الطفل بهدف مساعدة القصر الذين يعانون من صعوبات التعلم والتشخيص المبكر لحالتهم، ودعم الجهود المختلفة لتأهيلهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الصعوبات، ووقعها نيابة عن «القصر» مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس ونيابة عن المركز المدير العام فاتن البدر وبحضور عدد من مسؤولي الجهتين.



وأكد البرجس في تصريح صحافي بهذه المناسبة حرص الهيئة على القيام بمسؤولياتها تجاه أبنائها القصر والمشمولين برعايتها في مختلف المجالات وخصوصا بقطاع التعليم، وذلك عبر توفير كل الدعم الممكن الذي يعزز من فرص نجاحهم في مسيرتهم التعليمية وتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجههم، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الكويت وخارجها.

وكشف البرجس عن أن الهيئة أعدت برنامجا متعدد المحاور لتقديم الدعم لأبنائها في هذا المجال، منها قيامها بتسديد رسوم التسجيل والاختبارات التشخيصية والتربوية عن القصر الذين تنطبق عليهم ضوابط المساعدات الدورية، وذلك من أموال الأثلاث الخيرية المشمولة بوصايتها، مبينا ان بنود مذكرة التفاهم تتضمن قيام المركز بالتنسيق مع الهيئة بتنظيم استقبال القصر وتقديم الخدمة لهم، وإعطائهم الأولية في مواعيد الاختبارات التشخيصية والتربوية الخاصة بتحديد صعوبات التعلم.

وأشار الى أن المركز ووفق مذكرة التفاهم سيقوم بتنظيم برامج للتأهيل والتدريب للعاملين المختصين في الهيئة بهدف رفع كفاءتهم في مجال فرز حالات صعوبات التعلم وفق الأبحاث والمناهج الحديثة، كما سيقوم بتنظيم محاضرات لذوي القصر تهدف الى توعيتهم بهذا الشأن.