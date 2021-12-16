منظمة المعرض الفنانة شيماء أشكناني لـ «الأنباء»: أشارك فيه بـ 10 لوحات فنية عبارة عن مساحات لونية وحروف وإضاءات

الجمهور بعد انقطاع بسبب جائحة «كورونا» متعطش للمعارض والأعمال الفنية.. والفنانون أيضاً «ولهانين» على هذه الأجواء

نظمت سلسلة «هي» قبل «كورونا» في روما وفلورنسا والرياض والبحرين وحالياً في الكويت ولي مشاركة بالقاهرة خلال يناير 2022

المسلم: أعرض خلال المعرض سلسلة مجموعتيّ القديمة والجديدة Block

عبدال: أشارك بـ 8 لوحات تجسد التراث الكويتي لاسيما المرأة الكويتية بزي العباءة

المنيفي: ركزت على الخيول العربية الأصيلة كونها تتصف بالجمال والقوة في آن واحد



آلاء خليفة



«تمكين المرأة والتأكيد على دورها في المجتمع وإبراز دور المرأة الكويتية على وجه الخصوص كعنصر فاعل وإرسال رسائل للمرأة الكويتية بأنها قوية وقادرة على تحقيق طموحاتك وآمالك بالإرادة والإصرار والعزيمة».. هذه أبرز الرسائل التي يحملها معرض «هي» إلى المجتمع، وهو المعرض الذي رسمت لوحاته بأنامل نسائية جميلة ورقيقة لكنها قوية في الوقت ذاته لتقول للمرأة: أنتِ قوية وانتِ قادرة وانتِ موجودة ومتميزة.



وقد تواجدت «الأنباء» في افتتاح هذا المعرض الفني في مركز الحمراء للتسوق والذي يستمر يوميا على فترتين صباحية ومسائية حتى يوم 24 الجاري، وتنظمه الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني، ويتضمن أعمالاً مميزة لأربع فنانات كويتيات تشكيليات وهن شيماء أشكناني، إيمان المسلم، روابي عبدال، وهنوف المنيفي.



دعم المرأة



ومن داخل المعرض التقت «الأنباء» الفنانة التشكيلية والمسؤولة عن تنظيم المعرض شيماء أشكناني والتي أوضحت أن «هي» معرض فني ضمن سلسلة المعارض التي قامت بتنظيمها داخل الكويت وخارجها، وحول سبب اختيارها لاسم المعرض «هي»، قالت أشكناني: نحن كفنانات كويتيات بالتأكيد ندعم المرأة الكويتية عامة والفنانة التشكيلية الكويتية خاصة، لافتة إلى أنها نظمت سلسلة معارض «هي» قبل جائحة كورونا في روما وفلورنسا والرياض والبحرين وحاليا افتتحنا معرضنا في الكويت.



وكشفت أنها ستكون لها مشاركة قريبا خلال يناير 2022 في القاهرة، كما أنها تعمل حاليا على تجهيز معرض شخصي خاص بها.



جهود كبيرة



وعن هذا المعرض، أوضحت الفنانة أشكناني أنها تشارك فيه بـ 10 لوحات فنية، عبارة عن مساحات لونية وحروف وإضاءات، مشيرة إلى أنها جاءتها الفكرة بعد انقطاع كبير بسبب جائحة كورونا (كوفيد- 19) لاسيما أن الجمهور متعطش للمعارض والأعمال الفنية، كما أن الفنانين أنفسهم «ولهانين» على تلك الأجواء، موضحة أن المعرض يعد ثمرة مجهود بذل خلال الفترة الماضية من أجل إخراجه بالصورة التي تليق بنا كفنانات كويتيات وكذلك بالصورة التي ترضي الجمهور.



وذكرت أشكناني أن الكلام الذي تعجز أن تقوله حروفا تعبر عنه بلوحاتها الفنية، موضحة أن اللوحات والإضاءات والرسم على «الطار» عبارة عن حروف عربية وكلمات غير مفهومة.



وأشادت باهتمام ودعم الدولة لجميع أنواع الفنون ومن ضمنها الفن التشكيلي كما أشادت بالحضور الهائل للمعرض في يوم الافتتاح بما يؤكد تعطش الجمهور لحضور المعارض الفنية.



وأردفت أشكناني قائلة: المعرض مستمر لمدة أسبوع حتى يوم 24 الجاري على فترتين صباحية «من الساعة 10 حتى 2 ظهرا» ومسائية «من الساعة 5 حتى 10 مساء»، داعية الجميع لحضور المعرض ونقول لهم «حياكم الله».



أسلوب خاص



من ناحيتها، ذكرت الفنانة التشكيلية إيمان المسلم لـ «الأنباء» أن معرض الفن التشكيلي يشارك به 4 فنانات كويتيات تشكيليات، موضحة أن لكل واحدة منهن طريقتها وأسلوبها الخاص بها في رسم لوحاتها الفنية.



وأضافت أنها عرضت خلال المعرض مجموعتها القديمة ضمن سلسلة «block» من خلال عرض عملين اثنين مع وجود كلمة «block» بطريقة متحركة، كما قامت بعرض مجموعة جديدة 2020-2021 تضم 4 أعمال من خلال فرش اللون الواحد بطريقة مسطحة مع التركيز على لغة الجسد ورفعة الأيدي والكاميرا والتقاط «السيلفي».



وحول اختيار كلمة «block» لسلسلة أعمالها، قالت المسلم: إن هذه الكلمة هي الموضوع الأساسي في العمل وقصدت به انعزال الفرد عن الأفراد وهو تحت صخب وسائل التواصل الاجتماعي بحجة انه يتواصل بطريقة إلكترونية، موضحة أن كلمة block تعني أن الشخص موجود ولكنه في الحقيقة والواقع غير موجود، لذلك فقد اخترت عنوانا للعمل باسم «بين وبين» بما يعني أن الشخص موجود بين وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية ولكنه فعليا غير موجود في الحقيقة والواقع، وحثت المسلم الجمهور على حضور المعرض المستمر لمدة أسبوع على فترتين صباحية ومسائية.



تجسيد للمرأة



بدورها، أوضحت الفنانة التشكيلية روابي عبدال لـ «الأنباء» أنها تشارك للمرة الثانية، لافتة إلى أن مشاركتها تأتي بثماني لوحات تجسد التراث الكويتي كونها محبة وعاشقة للتراث الكويتي، موضحة أنها جسدت المرأة الكويتية وهي ترتدي «العباءة» وهو الزي الذي تميزت به المرأة الكويتية على مر العصور والأزمنة.



وأكدت عبدال أنها تركز على المرأة الكويتية كونها تؤمن بقدراتها وطموحاتها وتمتعها بالكثير من الصفات التي جعلتها قادرة على تحقيق أهدافها في المجتمع، مشددة على إيمانها الشديد بتمكين المرأة سواء داخل الكويت أو خارجها، ودعت عبدال الجمهور إلى حضور المعرض المستمر لمدة أسبوع.



الأصالة والجمال



من جهتها، قالت الفنانة التشكيلية هنوف المنيفي لـ«الأنباء»: جاءت مشاركتي في المعرض من خلال تشجيع المرأة على الرسم والتعبير عن الذات من خلال اللوحات لافتة إلى أنها تشارك في المعرض بست لوحات.



وأوضحت المنيفي أنها اعتادت المشاركة في معارض الفن التشكيلي سواء داخل الكويت أو خارجها، في فرنسا ولندن والإمارات وغيرها من الدول مشيدة بالتغير الذي حدث في الكويت والاهتمام بشكل كبير بالفنون بكل أنواعها ومنها الفن التشكيلي كما أن إقبال الجماهير وتقديرهم للفن أصبح أكبر وأنضج.



وذكرت أن لوحاتها بالمعرض تركز على الخيول، موضحة أن الخيول العربية الأصيلة تتمتع بالجمال والقوة في آن واحد أيضا هناك الكثير من وقفات الخيال تدعو الفنان لأن يرسمها ويرى نفسه من خلالها كونها تعبر عن الحرية والاندفاع.



وتابعت: لدي مقولة أؤمن بها وأستوحي بها رسوماتي وهي «عندما تثور الخيول لكرامتها.. تصبح أجمل»، موضحة أنها اختارت أسماء من التراث «عبية» لافتة إلى أن الخيول إرث عالمي ولها تاريخ عميق جدا.