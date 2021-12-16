يتوجه أعضاء جمعية الكاريكاتير الكويتية إلى دبي للمشاركة في جناح الكويت في معرض إكسبو 2020 دبي بإقامة معرض كاريكاتيري تحت عنوان «إكسبو تون» يوم الأحد المقبل، بمشاركة أكثر من خمسين لوحة فنية كاريكاتيرية اجتماعية تعكس الوضع الاجتماعي الكويتي والمشاركة محصورة على أعضاء جمعيه الكاريكاتير الكويتية وعدد الفنانين المشاركين 20 فنانا كاريكاتيريا مع ضيوف شرف من الإمارات، منهم الفنانة آمنة الحمادي وخالد الجابري والفنان القطري عبدالعزيز صادق.

وسيتخلل المعرض ورش فنية للطفل والكاريكاتير مع رسم للبورتريه يقيمها الفنان محمد القحطاني.



وسيغادر وفد الجمعية إلى الإمارات يوم السبت برئاسة رئيس الجمعية الفنان الزميل محمد ثلاب والفنانين منى التميمي ومحمد القحطاني ورئيسة قسم الكوميكس أمل البقشي ود.زينب دشتي وايمان المياس.