في إطار مشاركة البلدية لدول مجلس التعاون الخليجي احتفالاتهم بأعياد الوطنية، قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في أعمال الزينة ورفع الأعلام برفع أعلام مملكة البحرين الشقيقة بمنطقة المباركية: سوق الغربللي، وسوق الصراريف، وشارع الأمير، بمناسبة الذكرى 50 لليوم الوطني الذي يصادف السادس عشر من ديسمبر.



وقالت الإدارة إن رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين تم بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة.