بداح العنزي



نفى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي صلته بالمقترح المتعلق بإضافة «الميزانين» ضمن لائحة البناء في السكن الخاص.



وقال العتيبي في تصريح صحافي ردا على تم تداوله في بعض الحسابات الاخبارية ان هذا الاقتراح مقدم من مجموعة من الأعضاء خلال الجلسة الماضية، حيث كان 9 أعضاء قد تقدموا خلال الجلسة الأخيرة باقتراح يتضمن اجراء دراسة عاجلة لتعديل لائحة البناء ببناء الميزانين في جزء من الطابق الأرضي، على ان تتضمن الدراسة تحديد الاشتراطات المطلوبة دون تغيير في لائحة البناء.



من جانب آخر، أوصت لجنة الفروانية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو محمد الرقيب بشان إنشاء طريق فرعي داخلي وربطه مع طريق 501 في منطقة صباح الناصر رقم 1.



وقال رئيس اللجنة محمد الرقيب انه تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص مواقع لـ 20 مسجدا ومواقف سيارات بمنطقة غرب عبدالله المبارك مقابل قطعة 1.



كما أحالت اللجنة اقتراح العضو مشعل الحمضان بشأن تصغير الرصيف وإضافة حارة مرور جديدة لشارع سالم المزين إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.