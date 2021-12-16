بيروت ـ أحمد عز الدين



قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لبنان ليس مفلسا ولديه ثروته النفطية وثروة الاغتراب الذي بيده اقتصاد 13 بلدا، وليس لديه اقتصادا، وتحدث عن غرفة سوداء تدير العمليات وانقلبت على اتفاق الرؤساء، مؤكدا ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ولا احد يريد تأجيلها لا في الخارج ولا في الداخل، ورأى انه لو كان القضاء يقوم بدوره لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، وقال علينا تطبيق اتفاق الطائف قبل الحديث عن انتهاء دوره. كلام الرئيس بري جاء خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف الصيفي، حيث قال: 99% مما نعاني منه في لبنان اسبابه داخلية ومن عندياتنا وهو لم يحصل في يوم او ايام او سنة. وفي الشان المعيشي والمالي استشهد الرئيس بري بقول الشاعر محمود درويش قائلا: «الليل نحن اذا انتصف الليل»، لبنان في منتصف الليل والصمت يجول بيننا في الداخل نتجاور ولا نتحاور.