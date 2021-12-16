أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، أن قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين عبر لبنان أمر يسيء للبحرين وكذلك لبنان، موضحا أن هذه العناصر تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية تسيء للبحرين وتقوم بالتدخل في شؤونها الداخلية.



وبحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الداخلية مع بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات اللبناني على خلفية عقد هذه العناصر مؤتمرا صحافيا تضمن الكثير من المغالطات التي تسيء للبحرين وشعبها.



وأوضح وزير الداخلية البحريني أن هذه التصرفات يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه، مثمنا اهتمام وزير الداخلية والبلديات اللبناني بالأمر وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العناصر المخالفة للقانون.



واستعرض وزير الداخلية ونظيره اللبناني خلال الاتصال الهاتفي التعاون والتنسيق الأمني والسبل الكفيلة التي تسهم في تطويره ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.



وفي السياق، وجه مولوي كتابا الى المديرية العامة للأمن العام طالبا اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل «أعضاء جمعية الوفاق من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، وذلك نظرا لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية». وأكد مولوي في الاتصال الهاتفي الحرص «على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي».