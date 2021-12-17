الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف أن الكويت «جاهزة» لاستضافة كأس الخليج رقم 25 التي ستنطلق في موعدها يناير 2023، وذلك في حال عدم اكتمال جاهزية العراق استضافة البطولة في التاريخ المحدد.



وقال اليوسف، في تصريحات صحافية عقب انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الخليجي بالدوحة: «تم منح العراق الفرصة لتجهيز نفسها للاستضافة وإكمال كل الشروط الواجب توافرها لكل الدول الراغبة في الاستضافة وسيكون 3 يونيو 2022 هو الموعد النهائي بخصوص التعرف على مدى جاهزية العراق للاستضافة خليجي 25». وأكمل: «في حال تم اختيار الكويت سنتمكن بجهود كل القطاعات من استضافة الحدث، وسنعد له بالشكل اللائق من أجل استضافة متميزة للبطولة». وأعلنت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أمس الخميس، إطلاق بطولة باسم أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد للأندية الخليجية.