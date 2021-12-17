تؤكد «نسبريسو» شغفها بالحفاظ على البيئة بإطلاق مجموعة «جيفتس أوف ذا فورست» بإصدار محدود لموسم أعياد هذا العام تتعاون نسبريسو مع مصممة الأزياء الكولومبية جوانا أورتيز لتفتن قلوب محبي القهوة بإطلاق مجموعة الأعياد «فيستيف» المستوحاة من روح الغابة، وعمق وجمال الغابات.

وتلخص مجموعة عطاءات الغابة «جيفتس أوف ذا فورست» تفاني «نسبريسو» في الحفاظ على البيئة الثمينة التي تزرع فيها القهوة.

وتشمل المجموعة تشكيلة بإصدار محدود من أصناف القهوة بنظامي أوريجينال وفيرتو، بالإضافة إلى اكسسوارات فستيف الاحتفالية، مما يجعلها هدايا ملهمة ومليئة بالبهجة للعائلة والأصدقاء.

ويمكن لعشاق القهوة أيضا أن يقدموا هدية هذا الموسم وهم مدركون أن «نسبريسو» ترد الجميل للغابة، حيث تتجاوز «نسبريسو» التزاماتها المتعلقة بالحراجة الزراعية بمساهمتها في حماية 10 ملايين شجرة في غابات الأمازون.



ولإضفاء الحيوية على تصميم مجموعتها بالإصدار المحدود، عقدت «نسبريسو» شراكة مع مصممة الأزياء الفاخرة الكولومبية جوانا أورتيز التي تتميز تصاميمها المبتكرة بتفاعلها مع موضوعي الطبيعة والاستدامة لتنتقل بعشاق القهوة إلى عالم «نسبريسو» الاحتفالي.



وتقول جوانا أورتيز «بالنسبة لي، يسير التصميم والطبيعة جنبا إلى جنب، ولهذا كان لهذا التعاون صدى شخصيا.

تتمتع القهوة الكولومبية أيضا بمكانة خاصة في قلبي، وكمناصرة نشطة في مكافحة التغير المناخي، مع العلم أن «نسبريسو» تتجاوز التزاماتها في مجال الزراعة الحراجية عبر دعم حماية 10 ملايين شجرة في الأمازون، كان هذا سببا كبيرا آخر وراء هذا التعاون الذي أجده منطقيا تماما.

عند تصميم هذه المجموعة اعتمدت فكرة التقاط جمال الغابة بدمج المظلات المتشابكة الطبيعية الغنية من أشجار الغابة والألوان الترابية الداكنة في تصاميمي. لقد كانت عملية رائعة وشراكة استمتعت بها بكل جوارحي».



استكشف وتجول في تنويعات أصناف قهوة نسبريسو فوريست، من فواكه الغابات إلى مظلات الأشجار المتشابكة الفاتنة، تشمل مجموعة فيستيف لهذا العام صنفين من القهوة المنكهة وصنفا من القهوة السادة.



وبالإضافة إلى أصناف القهوة الشهية تقترح عليكم «نسبريسو» أن تغمروا أحباءكم بمزيد من البهجة مع حقيبة من القطن الطبيعي مصممة خصوصا لموسم الأعياد هذا العام. التصميم يحمل توقيع التعاون الإبداعي لنسبريسو x جوانا أورتيز ويعكس روح الغابة ومظلة الأغصان المتقاربة في سمائها.



ولفترة محدودة فقط، تطرح «نسبريسو» كوب السفر الأيقوني الشهير تتش بلون ذهبي لموسم الأعياد هذا العام، لمحبي التنقل والسفر مع لمسة من التألق.