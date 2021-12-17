أعلنت شركة المشروعات السياحية، الرائدة في تقديم الخدمات السياحية والترفيهية في الكويت، إعادة افتتاح منتزه الخيران، الذي يعد من أشهر أكثر المنتجعات إقبالا في الكويت. وقد أعدت إدارة المنتزه باقات حجوزات عديدة ومميزة للعام 2022.



يعمل المنتزه وفق أعلى معايير السلامة العالمية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية لوزارة الصحة.

كما قامت الشركة وإدارة المنتزه بإتمام العديد من الأعمال التحضيرية والتطويرية التي سبقت الافتتاح وذلك لتضمن أقصى مستويات الأمان والسلامة والراحة، كما قامت بأعمال تجديد شاملة لتوفر للزوار تجربة وأجواء غنية وممتعة.



ويشكل هذا الافتتاح عودة إلى الحياة الطبيعية للضيوف ولفريق العمل. والجدير بالذكر أن منتزه الخيران كان في مقدمة المرافق التي ساهمت في مكافحة جائحة كوفيد-19، حيث تم تخصيصه كمحجر صحي قام فيها موظفونا بالاعتناء بالمصابين أو المحجورين بطريقة احترافية تضمن أعلى درجات الوقاية والسلامة وفق معايير وزارة الصحة.



وتحيط بمنتزه الخيران المسطحات الخضراء والشواطئ الرملية ليوفر لضيوفه ورواده تجربة ترفيهية فريدة، إضافة إلى وجود باقة غنية ومتنوعة من الأنشطة الرياضية والفعاليات، والمطاعم التي تقدم خيارات متنوعة للزوار مع إقامة ذات إطلالة ساحرة على البحر.



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