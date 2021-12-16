دشنت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية حملة إغاثة عاجلة لتخفيف معاناة المتضررين في سريلانكا تزامناً مع الفيضانات المفاجئة والانهيارات الطينية التي نتجت عن هطول أمطار غزيرة لهذا العام، مما أسفر عن مقتل العشرات بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية.

وقال مدير عام جمعية الصفا الخيرية د. محمد مرضي الرشيدي أن هذه الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة في سريلانكا تأتي انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا) واستشعارا لهذه المسئولية تجاه إخواننا المتضررين الذين دمرت بيوتهم وشردوا من منازلهم وفقدوا أحبابهم وممتلكاتهم، مبيناً أنه نتيجة لهذه الفيضانات والانهيارات الأرضية فقد تأثر أكثر من 245,000 شخص يعيشون في مناطق وأقاليم مختلفة، وقد وردتنا تقارير ميدانية عن تضرر أكثر من 1100 منزل دمرت كلياً، و10000 بيت دمرت جزئيا، كما تسببت هذه الفيضانات بغرق 300000 فدان من الحقول، والإضرار الشديد في البنية التحتية.

ولفت الرشيدي إلى أن هذه الحملة تهدف في المرحلة الأولى إلى توفير السلال الغذائية والبطانيات والحصائر، مبينا أن المساهمة مفتوحة بأي مبلغ لتغطية احتياجات إخواننا النازحين والجرحى والمتضررين، مبينا أن الأزمة تتفاقم والأوضاع المعيشية صعبة بسبب نقص الجانب الغذائي، واستمرار تدفق النازحين من المتضررين وانخفاض درجات الحرارة.

ودعا الرشيدي عموم المحسنين والمحسنات إلى المساهمة في إغاثة إخوانهم في سريلانكا وتخفيف معاناتهم، تطبيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتعزيزا لمد يد العون والمساعدة لكل محتاج، وذلك بالتبرع عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم 22233322 أو من خلال الموقع الإلكتروني alsafakw.com، أو عبر زيارة مقر الجمعية الكائن في منطقة الصديق قطعة 7 شارع 712 قسيمة 301.