أمير زكي

أبلغت أسرة شاب مصري من مواليد 1992 يدعو «س - ت »قبل قليل عن وفاته متأثرا بحادث دهس تعرض له وسجلت قضية في مخفر شرطة الاندلس "دهس ووفاة" .

وقال أحد أقارب الوافد ان شقيقه وبعد ان فقده منذ امس اتصل بهاتف شقيقه واذ بأحد رجال مخفر شرطة الاندلس يرد على الهاتف ويطلب منه مراجعة الادلة الجنائية ليخطره بان الشاب "شقيقه" توفي في حادث سير .

واضاف : إن الشاب المتوفى قد عاد الى الكويت قبل شهرين حيث نزل في اجازة للزواج ولكنه تعرض لحادث اصيب على اثره بكسر في الساق فأرجأ مشروع الزواج وعاد الى عمله في الكويت وبعد نحو شهرين من عودته من موطنه توفي امس في الكويت .