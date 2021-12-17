يتعاون الفنان أحمد عز مع المخرجة ساندرا نشأت من خلال فيلم «أخويا»، والذي يشهد عودتهما للعمل معا بعد «ملاكي إسكندرية» و«الرهينة» و«مسجون ترانزيت» و«المصلحة»، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: صلاح عبدالله وبسنت شوقي وغيرهما.



ويجسد عز دور شقيق طفل من أصحاب الهمم، حيث تدور الأحداث حول الحب بين أطراف المجتمع، وقال عز في تصريحات صحافية: الفيلم حالة مختلفة بالنسبة لي، ويدور حول علاقة أخ بشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حالة إنسانية تحمست لها جدا، أتمنى أن تلقى إعجاب الجمهور.



إلى ذلك يدخل أحمد عز المنافسة السينمائية يناير المقبل بفيلم «الجريمة» والذي تدور قصته في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل تحدث في فترة السبعينيات، وخلال الأحداث يعاني عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.



والفيلم بطولة: أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نور الدين، ناردين فرج، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، وتأليف وإخراج شريف عرفة.