القمر يظهر في كل ليلة متأخراً 52 دقيقة عن الليلة السابقة

جدد الخبير الفلكي عادل المرزوق التأكيد على استمرار الطقس الدافئ شبه الغائم والمائل إلى الرطوبة المسببة لتكون الضباب في المساء.



وقال: مع هبوب الرياح الجنوبية الشرقية (كوس مطلعي) بين المعتدلة والنشطة (15 - 35) كم/س، يستمر الطقس الدافئ، مشيرا إلى أن تكون الضباب مساء يكون على وجه الخصوص في المناطق الساحلية والقريبة منها.



وأضاف: هذا الطقس الدافئ يعطي فرصة جيدة لسقوط أمطار رعدية متفرقة بدءا من مساء اليوم السبت، متوقعا أن تكون هذه الأمطار قليلة ولا تزيد كميتها عن (1.5 - 1.75) ملم.



وزاد: احتمال فرصة سقوط الأمطار مستمر حتى صباح الاثنين، حيث تتحول الرياح إلى شمالية غربية تؤدي لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



من جانب آخر، قال الخبير الفلكي إن ظهور القمر في كل ليلة يكون متأخرا عن موعد ظهوره في الليلة السابقة بمدة يبلغ مقدارها (51 دقيقة و26 ثانية)، ولكن يمكن حسابها تجاوزا على أنها 52 دقيقة.



وأضاف: بناء على هذه الحقيقة الفلكية فلو فرضنا أن القمر ظهر في هذا اليوم في الساعة 7 مساء، فإنه سيظهر غدا بعد هذا الوقت بزيادة قدرها 52 دقيقة تقريبا، أي في الساعة 7:52 وبعد غد يطلع في الساعة 8:44 وهكذا كل يوم يتأخر ظهور القمر (51 دقيقة و26 ثانية) تعتبرها مجازا 52 دقيقة. أي أن القمر يتأخر في الساعة الواحدة بمدة زمنية مقدارها 2:08 دقيقة.



ولفت إلى أنه دائما في بداية الشهر القمري يكون مغيب الشمس متقاربا مع مغيب القمر، ففي بعض الأحيان يغيب القمر قبل الشمس، وهذا يعني أن الشهر القمري لم يبدأ بعد، أو كما يقال لم يدخل الشهر الجديد، حيث تنص القاعدة الفقهية على أنه لا استهلال بعد مغيب الشمس، وخصوصا في تحديد معرفة الأشهر ذات المناسبات أو الأشهر المحددة مثل شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة.