أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إطلاق الموقع الالكتروني التجريبي لمجلة العربي في ديسمبر الجاري بعد انتهاء لجنة تطوير المجلة من مهامها بهذا الشأن.



وبهذه المناسبة، قال الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري في تصريح صحافي إن الدعم الكبير والاهتمام الملحوظ من قبل وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري والمتابعة المستمرة من قبل أمين عام المجلس كامل العبدالجليل كانت من بين أسباب التعجيل في الاطلاق الجديد للموقع الالكتروني.



وأوضح الأنصاري أن الموقع يضم أرشيف المجلة منذ العام 1991 إضافة الى عرض للتغطيات والملتقيات السابقة التي كانت تقيمها المجلة منذ عام 2001 حتى 2005 وكذلك مجلة العربي الصغير وكتاب العربي، ويتزامن الاطلاق مع وقت صدورها عام 1985 في شهر ديسمبر، مضيفا ان المجلة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في «تويتر» و«إنستغرام».



ولفت الأنصاري الى ان مشروع التحول الرقمي لمجلة العربي يحظى بدعم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بشكل شخصي ومباشر ويقف وراءه فريق عمل مجتهد من إدارة المجلة بقيادة رئيس التحرير ابراهيم المليفي وكذلك إدارة نظم المعلومات بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مؤكدا ان البث سيكون تجريبيا ليتسنى للفريق المشرف على اطلاق الموقع تلقي ملاحظات جمهور ومحبي العربي حول العالم وستكون هذه العملية شبيهة بعمل استبيان رأي حول الشكل الجديد للموقع وطريقة استخدامه وبالشكل الذي يليق بتاريخ المجلة وسمعتها في الوطن العربي وجمهورها في الدول الأخرى.



يذكر أن عنوان موقع مجلة العربي الالكتروني التجريبي هو (alarabi.nccal.gov.kw).