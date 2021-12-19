القاهرة - خديجة حمودة



أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، أن مصر تفخر باستضافتها 6 ملايين شخص، ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين. وكتب حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) امس - «مصر تحتفل والعالم باليوم العالمي للمهاجر»، مشيرا إلى أن مصر حرصت على أن تظل أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل.