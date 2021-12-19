القاهرة ـ ناهد إمام



في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المصري بضرورة متابعة المستجدات الصحية الخاصة بفيروس كورونا والمتحور الجديد (أوميكرون) شهد مطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية امس تكثيفا للإجراءات الاحترازية والوقائية الى جانب عمليات تطهير وتعقيم موسعة شملت مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولي وصالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب وأماكن الانتظار والاستراحات والسلالم المتحركة والمصاعد ووسائل النقل داخل المطار وبوابات الصعود الى الطائرات بالإضافة المكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين فضلا عن تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الركاب والعاملين بالمطار وضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الركاب والعاملين بالمطارات والتباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات بجميع صالات السفر والوصول.



هذا بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران قبل وبعد كل رحلة.



وفي هذا الصدد وجه وزير الطيران بضرورة التنسيق المستمر بين وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان وسلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة وكافة المطارات المصرية مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية والفحص لجميع الركاب من مختلف دول العالم وخاصة القادمين من الدول التي انتشر بها متحور أوميكرون بكل صرامة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع الركاب في السفر والوصول عبر الكاميرات الحرارية فضلا عن متابعة غرفة الأزمات الموقف أولا بأول على مدار 24 ساعة لمتابعة أية مستجدات بالإضافة إلى التشديد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية.