الدوحة - فريد عبدالباقي



دشن النادي الأهلي تدريباته ظهر أمس على ملعب الإرسال 3، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الـ 10:00 مساء الأربعاء المقبل على ستاد أحمد بن علي المونديالي بمنطقة الريان، في مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم 2021.



ويترأس بعثة النادي الأهلي رئيس النادي محمود الخطيب والتي وصلت إلى الدوحة مساء أول من أمس، فيما أعلن المدرب الجنوب الأفريقي للأهلي بيتسو موسيماني قائمة السوبر الأفريقي التي تضم 30 لاعبا، بمن فيهم اللاعبون الدوليون، حيث شهدت القائمة استبعاد ثنائي الهجوم صلاح محسن للإصابة وأحمد سيد غريب لأسباب فنية، فيما ضمت المدافع محمود متولي رغم إصابته من أجل عرضه على المختصين في مستشفى سبيتار بالدوحة، بسبب تكرار إصاباته في الفترة الأخيرة.



وجاءت قائمة الأهلي كاملة كالتالي: حراس المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، الدفاع: رامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق، وسط الملعب: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي «أفشة» وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل «كوكا»، والهجوم: لويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبدالمنعم «كهربا» ومحمد شريف وحسام حسن.



هذا، وواصل لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر غيابه عن مران الفريق الجماعي أمس بداعي الإصابة، إذ اكتفى بخوض تدريبات علاج طبيعي، كما منح موسيماني لمدافعه المغربي بدر بانون راحة من التدريبات أمس بعد انضمامه للبعثة في الدوحة، على أن يشارك في المران اليوم بصورة طبيعية.



بدوره، أكد طبيب الأهلي أحمد أبوعبلة، أن نتيجة المسحة التي أجرتها بعثة الفريق في فندق الإقامة جاءت سلبية لجميع اللاعبين.



أما موسيماني فوجه الشكر لجماهير ناديه بعد الاستقبال الحافل الذي حظي به في قطر، وقال عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «شكرا جزيلا على حفل الاستقبال لنا هذا المساء، متحمس للغاية جراء تشجيع مناصرينا، وسنبذل قصارى جهدنا يوم الأربعاء».



وحرصت رابطة مشجعي الأهلي في قطر على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار حمد الدولي، ووجهت تحية خاصة للاعبين والجهاز الفني ورئيس النادي محمود الخطيب.