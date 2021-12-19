الدوحة - فريد عبدالباقي



نظم الاتحاد القطري لكرة القدم مؤتمرا صحافيا للتعريف بملف كأس آسيا قطر 2027 بمشاركة عدد من المسؤولين في الاتحادين القطري والآسيوي. كما شارك في المؤتمر عدد كبير من الإعلاميين العرب المتواجدين في الدوحة على هامش بطولة كأس العرب.



وفي بداية المؤتمر قال الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم منصور الأنصاري، إن الهدف من الفعالية الوقوف على أبرز مرتكزات ملف قطر لاستضافة كأس آسيا 2027 والمحاور الأساسية التي يشملها ملف الاستضافة.



وأضاف: بعد النجاح الكبير لبطولة كأس العرب الحالية واستضافة العام المقبل لأكبر بطولة عالمية في مجال كرة القدم وهي كأس العالم قطر 2022، تستعد قطر لفصل آخر جديد في تاريخها إن قدر لها استضافة كأس آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة.



وأشار الأنصاري إلى سلسلة البرامج الخاصة بالتطوير والإعداد مستعرضا نبذة عن الاستادات الحديثة الجاهزة وسعتها الجماهيرية، وهي مرتبطة بشبكة متميزة من الطرقات ووسائل النقل الحديثة إلى كل الملاعب العشرة التي تعد الأرقى عالميا، فضلا عن سلسلة البرامج الخاصة بالتطوير والاعداد، منها برامج الهواة، ودوري المدارس ودوري الجامعات، ودوري قطر المجتمعي لكرة القدم، والبرنامج الأولمبي المدرسي.



واستعرض الأنصاري الاستادات الحديثة الموجودة في قطر وهي ستاد البيت، بسعة 60 ألف متفرج، وستاد الجنوب بسعة 40 ألف متفرج، وستاد أحمد بن علي بسعة 40 ألف متفرج، وستاد الثمامة بسعة 40 ألف متفرج، وستاد المدينة التعليمية بسعة 40 ألف متفرج، وستاد خليفة الدولي بسعة 40 ألف متفرج، وستاد لوسيل في لوسيل بسعة 80 ألف متفرج كأكبر الملاعب المونديالية، وستاد 974 في الدوحة بسعة 40 ألف متفرج.