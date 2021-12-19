يعقوب العوضي



باشر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تدريباته مساء أول من أمس في معسكره في صربيا استعدادا لمنافسات دورة الألعاب الخليجية المقررة يناير المقبل في البلاد. وكان الأزرق قد استعد محليا بقيادة المدرب ألكسندر سنيتيش قبل المغادرة إلى صربيا. هذا، وأشاد رئيس الوفد وعضو مجلس الإدارة بدر الكوس بالجهود المبذولة من الجميع لتوفير بيئة مناسبة لإعداد المنتخب، كما طالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم في سبيل الوصول للأهداف المنشودة، ومؤكدا أن المنتخب قادر على ترجمة تصورات الجهاز الفني على أرض الواقع في البطولة المرتقبة. من جهة أخرى، فازت سيدات العربي على فريق «بلاك تيم» بشوطين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن إطار البطولة التنشيطية للسيدات المقامة على صالة نادي كاظمة، كما فاز نادي الفتاة على فريق «ريجنسي» بنفس النتيجة.