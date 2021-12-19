أعلن نادي الرماية الكويتي الرياضي عن تنظيم كأس الشيخ جابر العبدالله السنوية للرماية خلال الفترة 23 - 25 الجاري، والتي سيتنافس عليها رماة النادي الى جانب رماة الحرس الوطني، وقد بدأت الأجهزة الفنية والإدارية بالاستعداد الذي يتناسب مع هذا الحدث الكبير بتحديد المواعيد الزمنية للتدريبات والمسابقات، وأعدت اللجنة الفنية برنامج فعاليات الكأس في مسابقات رمايات (المسدس والبندقية ورماية القوس والسهم الأولمبي) للرجال والسيدات. وبهذه المناسبة، أبدى رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي سعادته بتنظيم كأس الشيخ جابر العبدالله الغالية كونها تحمل اسم أحد رجال الكويت الأوفياء.