أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان امس أنها ستستأنف إصدار جوازات السفر في كابول، ما يعطى أملا للأفغان الراغبين بمغادرة بلادهم قريبا.



ويسعى آلاف الأفغان للهرب من الأزمة الاقتصادية التي قد تتحول إلى أزمة إنسانية كبرى بعد توقف المساعدات الدولية منذ عودة طالبان إلى السلطة.



وقال رئيس دائرة جوازات السفر علام غول حقاني للصحافيين «إصدار جوازات السفر سيبدأ اليوم في ثلاث مناطق من بينها كابول».



وتوقفت هذه الخدمة منذ سيطرة طالبان مجددا على البلاد منتصف أغسطس الماضي.

وقد استؤنفت لفترة قصيرة في أكتوبر لكن تدفق الطلبات سبب مشاكل تقنية ما دفع «طالبان» إلى وقفها مجددا بعد أيام قليلة.



وأكد علام غول حقاني امس أن «كل المشاكل التقنية حلت وأصلحت الأجهزة البيومترية» مضيفا أن جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات، موضحا أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من 10 يناير المقبل.



وعلّق عدد كبير من الأفغان الراغبين في التوجه إلى باكستان لتلقي علاج طبي، بسبب عدم امتلاكهم جوازات سفر.



ويعتبر استئناف إصدار جوازات السفر اختبارا لحسن نية حركة طالبان التي تعهدت للمجتمع الدولي بأن تسمح لمواطنيها الذين يرغبون في مغادرة البلاد ويحملون تأشيرات صالحة، بالقيام بذلك.



وبحسب الأمم المتحدة، تواجه أفغانستان «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم» ومن المتوقع أن تزداد سوءا في فصل الشتاء البارد. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من «مجاعة» وشيكة.



وتطالب «طالبان» بإعادة إرسال المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد ومحاربة المجاعة التي تلوح في الأفق.