تماشيا مع خطة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدى الكلية الأسترالية في الكويت، نظمت لجنة الحياة الصحية لدى الكلية بالتنسيق مع ممثل كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت د.خالد الخالدي، زيارة إلى جامعة الكويت لتقديم ندوة توعوية حول إنجازات لجنة الحياة الصحية التابعة للكلية الأسترالية.



ومن خلال هذه الزيارة تمكن قسم الصحة والسلامة المهنية لدى الكلية من تبادل تجربته في تعزيز العادات الصحية الإيجابية مع طلاب جامعة الكويت ورفع الوعي لديهم على أن الصحة والسلامة ليست مجرد سياسات وإجراءات وبرامج سلامة، ولكنها ثقافة وأسلوب حياة.

وإذ تأتي السلامة البدنية في المرتبة الثانية بعد الاحتياجات الفيزيولوجية للإنسان لتمكنه من الشعور بالصحة والسلامة وتنمية التحفيز الإيجابي لمحيطه.



وبهذه المناسبة، قالت مدير قسم الصحة والسلامة المهنية لدى الكلية مريم المراغي: «الصحة والسلامة السلوكية أسلوب حياة، ومن الضروري أن نعرف كيفية الحفاظ على صحة وسلامة عقولنا وأبداننا».