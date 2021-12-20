عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن قطاع هندسة المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال سيقوم بطرح 3 مشاريع ما بين مقاولات وخدمات خلال العام المالي 2021-2022.



وأضافت المصادر أن المشروع الأول هو إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مركز ضاحية الفنيطيس الذي يحتوي على سوق مركزي وأسواق تجارية ومكتبة ومكاتب حكومية ومركز تنمية المجتمع، ومناقصة هذا المشروع تحمل رقم ه م أ/ 266 ومدة تنفيذ المشروع 24 شهرا ويتوقع الإعلان عن هذه المناقصة خلال شهر مارس 2022، وأسلوب طرح وتقديم العطاء للمناقصة سيكون «لأقل الأسعار» بينما سيعتمد أسلوب التعاقد المطلوب على «مناقصة مفتوحة وفق الاشتراطات».



وأوضحت المصادر أن المشروع الثاني دراسة وتصميم إنشاء وإنجاز وتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع محكمة الأحداث الذي يهدف إلى تقديم احتياجات مستخدمي وزوار مبنى محكمة الأحداث والمختصة بالنظر في قضايا الأحداث حيث يحافظ نظام قضاء الأحداث على إعادة التأهيل، ورقم مناقصة هذا المشروع أ ه م أ/ 300 وأسلوب الطرح وتقديم العطاء «عروض فنية ومالية» وأسلوب التعاقد المطلوب «مناقصة مفتوحة وفق الاشتراطات»، ومدة تنفيذها 18 شهرا لأعمال التصميم وتاريخ الإعلان المتوقع خلال مارس 2022.



أما المشروع الثالث فهو عبارة عن المناقصة رقم ه م أ/ 308 لدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ المبنى الشمالي لديوان المحاسبة وهو مبنى إداري شمالي جديد مماثل للمبنى الحالي ويتكون من 8 أدوار وسردابين ودورين إضافيين على مبنى مواقف السيارات الحالي وجسر يربط المبنى الحالي بالمبنى الجديد، ومدة تنفيذ هي 36 شهرا لأعمال التنفيذ وتاريخ الإعلان المتوقع عن هذه المناقصة خلال مارس 2022 وأسلوب الطرح وتقديم العطاء «أقل الأسعار» وأسلوب التعاقد المطلوب «مناقصة مفتوحة وفق الاشتراطات».