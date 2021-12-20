تحت رعاية وحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وحضور نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ونائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد وعدد من قياديي قوة الإطفاء العام، اختتمت ظهر امس الأول بطولة قوة الإطفاء العام الأولى لكرة قدم الصالات 2021 التي أقيمت بدعم رسمي من بيت التمويل الكويتي بمشاركة 28 فريقا وأكثر من 225 لاعبا من مختلف قطاعات وإدارات قوة الإطفاء العام، حيث أقيمت المباريات في مركز الشهيد فهد الأحمد بمنطقة الدعية.



وقد حصل على المركز الأول فريق إدارة إطفاء لمحافظة العاصمة فيما جاء فريق ادارة إطفاء المهام الخاصة ثانيا بعد خسارته في النهائي بفارق هدف، وجاء فريق ادارة وقاية محافظة حولي ثالثا. وتقدم المكراد بالشكر والتقدير لبيت التمويل الكويتي وممثله المدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية محمد الفارس على دعم هذه البطولة التي حظيت بمنافسات قوية بين الفرق المشاركة، كما أشاد بجهود إدارة العلاقات العامة والاعلام التي كانت مميزة في التنظيم والتنسيق لكل ما يتعلق بالبطولة.