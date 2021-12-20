قضت محكمة جنح أكتوبر في مصر، ببراءة الفنانة منة فضالي، من تهمة النصب والاحتيال على بائعة ملابس عبر متجر إلكتروني بعد اتهامها بالاستيلاء على فساتين سهرة تبلغ قيمتها 12 ألف جنيه مقابل وعد بالمشاركة في حملة إعلانية لتسويق منتجات البائعة.



والقضية تداولتها محكمة الجنح بعدما تقدمت سيدة بدعوى ضد منة، تتهمها فيها بالنصب والاحتيال، وقالت السيدة، حسب موقع «سيدتي نت»، إنها تعمل في مجال بيع الملابس عن طريق إحدى الصفحات التجارية بموقع «فيسبوك»، وأثناء قيامها بعرض بعض الفساتين المستوردة من الولايات المتحدة فوجئت بالفنانة منة فضالي تراسلها عبر الصفحة وتطلب منها بعض الفساتين مقابل عمل «ريفيو» ودعاية وترويج لها عبر صفحاتها.



وأضافت: بالفعل اختارت فضالي عددا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها أخلّت بالاتفاق وقامت بارتداء الملابس والتصوير بأحد الفساتين في حفل عيد ميلادها ولم تقم بأي «ريفيو» أو ترويج لها كما اتفقنا. وتابعت الفتاة: حينما طالبتها بإرجاع مستحقاتي قامت بالتهرب والإنكار، فحررت محضرا بقسم أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة ضدها أمام المحكمة.



من جانبها، أنكرت الفنانة منة فضالي صلتها بالواقعة، ولم تتمكن الشاكية من تقديم أدلة تؤكد صحة أقوالها، فأصدرت المحكمة حكما ببراءة منة فضالي مما نسب إليها.