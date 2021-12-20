أبحث عن الصعوبات التي يعاني منها الفنانون خاصة المرأة

دعاء خطاب [email protected]



داليدا شاهين ممثلة سورية مقيمة بين الكويت والسويد، شاركت في عدد من الأعمال من بينها «المواجهة، جمان، من حقي أحب، سما عالية»، بدأ حبها للفن منذ الطفولة، وكانت بدايتها في مسرح المدرسة، ودخلت عالم الفن في الكويت من باب المسرح. «الأنباء» حاورت داليدا لتتعرف عليها عن قرب، وتحدثنا معها عن بدايتها، وسبب إقامتها بين الكويت والسويد، واستكمالها لدراستها العليا بالخارج، ورأيها في واقع الدراما الخليجية، ومشاريعها المقبلة.



قالت داليدا: أنا ممثلة سورية مقيمة في الكويت، أحب التمثيل منذ نعومة أظافري، وكانت بدايتي من خلال مسرح المدرسة، وكنت أتلقى إشادات دائمة عن أدائي، ويحثني الجميع على الاحتراف حتى دخلت هذا المجال من باب المسرح، كما كان لي العديد من المشاركات الدرامية، من بينها مسلسلات «جمان، من حقي أحب، سما عالية»، ومن الأفلام القصيرة شاركت في «وينكن» و«فلتر».



وعن سبب استقرارها في السويد، أوضحت: أتواجد هناك لاستكمال دراستي العليا، كما أنها تعتبر من أولى الدول في مجال الفن، وفيها مساحة واسعة وخبرات عالية وعالمية، كما أن موضوع رسالة الماجستير عن «الصعوبات التي يواجهها الفنان وكيف يؤثر عليه في الشرق الأوسط وخاصة المرأة»، واخترت هذا الموضوع تحديدا لأنه من أرض الواقع، وكذلك لندرة الدراسات الأكاديمية التي تناولت هذا المضمون، وكذلك لأنني نادرا ما أجد دراسات تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الفنان وأثرها النفسي عليه، وكوني من المنتميات الى المجال الفني أعي تماما مدى الصعوبات التي تعاني منها المرأة.



وبسؤالها عن مدى تأثير الدراسة في إبعادها عن الانخراط في العمل الفني، ونوعية الأدوار التي تقدم لها مستقبلا؟، أجابت شاهين: لا شك أن الدراسة أخذت من وقتي، لكن في النهاية دراستي ضمن نطاق عملي، وأعتقد أنها ستؤثر ايجابيا على طريقة اختياري للأدوار.



وحول رأيها في واقع الدراما الخليجية والكويتية بشكل خاص، ردت: لا استطيع إبداء رأيي في الدراما الخليجية بشكل عام، حيث إن خبرتي ومعرفتي تشكلت من الدراما الكويتية التي أرى أنها تتطور بسرعة، وتحتاج لأن تبتعد عن النمطية والتكرار، مشيدة بطرح الأعمال عبر المنصات الإلكترونية، حيث ترى أنها ساعدت بشكل كبير على انتشار العمل وسهولة مشاهدته بقيود أقل، كما زادت درجة المنافسة، حيث أصبح المشاهد له حرية أكبر في الاختيار والمتابعة.



وعن نيتها لخوض غمار التمثيل السينمائي، قالت داليدا شاهين: لم يعرض علي أي عمل سينمائي الى الآن، لكن أتمنى أن أقف أمام الفنان عادل أمام، لافتة الى أنها تأثرت بالنجم أنتوني هوبكنز والنجمة ميريل ستريب.