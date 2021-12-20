أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش للمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 من شهر ديسمبر الجاري من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية ظهرا، وذلك في ميدان الرماية البحري والمشار إليه على مسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.



وتهيب رئاسة الأركان العامة للجيش، بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا منها على سلامة الجميع.