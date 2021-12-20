مصادر لـ «الأنباء»: الصرف مع ميزانية الدولة أبريل المقبل وأحقية الأثر الرجعي من عدمها تتضح في حينها

مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الخدمة المدنية أصدر في سبتمبر الماضي قرارا بالموافقة على صرف كادر الممرضين بعد التأكد من توافر الميزانية المطلوبة لتغطية الصرف الذي حدد موعد تنفيذه خلال 90 يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.



وأوضحت المصادر ان موعد صرف كادر الممرضين حان حيث تم نشر الجداول الثلاثة التي تضمنتها الزيادات في 19 سبتمبر الماضي في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».



واستدركت بقولها: إن قرار صرف كادر الممرضين الجديد يعود إلى وزارة الصحة، كاشفة عن ان موافقة مجلس الخدمة المدنية على تعديل كادر التمريض المشمول بقرار المجلس رقم 5 لسنة 2009 تضمنت الميزانية المطلوبة للصرف، ونص على بدلات ومكافآت لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين وأخرى لغير الكويتيين، إلى جانب فئات المكافأة الخاصة لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال التمريض.

وأوضحت المصادر ان المجلس تأكد وقتها من توافر ميزانية صرف الكادر لدى وزارة الصحة ولم تطلب أي زيادة لتغطية الصرف.

وردا على سؤال بشأن ما يتردد عن ان الكادر سيصرف في أبريل 2022 مع إقرار ميزانية الدولة الجديدة حيث ستتم اضافة ميزانية تغطية الكادر ضمن بنود الميزانية العامة للدولة، أفادت مصادر أخرى بأن الصرف سيكون مع إقرار ميزانية الدولة في أبريل المقبل.

وبشأن صيغة الصرف ومدى أحقية الأثر الرجعي من عدمها، ردت المصادر قائلة: تتضح في حينها، كاشفة عن ان هناك محاولة لتبكير موعد الصرف.