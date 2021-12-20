لا جزم حتى الآن بحظر دخول القادمين مباشرة من دول أفريقية جديدة أو أجنبية ولكن القرار وارد على حسب تطورات الحالة الوبائية في تلك الدول

مريم بندق



يعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث يطلع المجلس على بعض التقارير المتضمنة التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية العليا لطوارئ «كورونا» والتي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



هذا، وتتضمن التوصيات اضافة مزيد من الإجراءات للتصدي للمتحورة «أوميكرون» للحد من انتشارها في البلاد. وتركز التوصيات على منع التجمعات والتقارب في الأماكن المغلقة والالتزام بلبس الكمام. وردا على سؤال حول إضافة دول أفريقية جديدة لحظر السماح للقادمين منها بدخول البلاد مباشرة، اجابت مصادر مطلعة: لا نستطيع الآن الجزم بأن هناك قرارا لحظر دخول القادمين من دول أفريقية جديدة، ولكن هذا القرار يتخذ حسب الحالة الوبائية وتقارير وزارة الصحة، فليس هناك ما يمنع من إضافة أي دول قد يحمل القادمون منها مباشرة المتحورة او حتى اضافة دول أجنبية لحماية المواطنين والمقيمين من انتقال العدوى لهم.