إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة حولي في المجلس البلدي بالموافقة على طلب إضافة انشطة تجارية بمشروع منتزة السالمية - البوليفارد.



وقال مقرر اللجنة عبدالعزيز المعجل انه تمت احالة الكتاب المقدم من عدد من سكان منطقة الزهراء قطعة 2 بشأن طلب تحويل مقترح تحويل مدرسة الى حديقة عامة بمنطقة الزهراء، وطلب وزارة الشؤون إقامة منطقة العاب أطفال بجوار فرع الجمعية بالقطعة رقم 3 بمنطقة حطين.



وأضاف المعجل ان اللجنة ابقت على جدول اعمالها الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بشأن تخصيص موقع حديقة عامة في منطقة الشهداء، والاقتراح المقدم من العضو عبدالعزيز المعجل بشأن عمل مدخل ومحرج للقطعة 1 بمنطقة الشهداء، وتمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون نقل الإشراف على ممشى الواحة وملاعبة بمنطقة مشرف من وزارة الأشغال العامة الى جمعية مشرف التعاونية.



كما تمت الموافقة علي تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بمواقف السيارات السطحية المخصصة لمبنى وحدة رعاية المسنين بحولي قطعة رقم 88.