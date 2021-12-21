إعداد: بداح العنزي

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أعلنــــــــــت إدارة العلاقات العامة فـي البلدية عـــن قيــام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بتحقيق العديد مـن الإنجازات خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى رفع حمولة 6526 دربا من النفايات.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي انه تم وضع 4901 ملصق إلى جانب تحرير 235 تعهدا وتوجيه 899 إنذارا، لافتا إلى أن إجمالي السيارات التي تم رفعها وإرسالها الى موقع حجز البلدية بلغ 186 سيارة مهملة وسكراب ومعروضة للبيع وقد تم الافراج عن 79 سيارة.



وأضاف العازمي ان إجمالي المخالفات التي تم تحريرها 203 مخالفات اشتملت على تحرير 126 مخالفة نظافة عامة وتحرير77 مخالفة إشغالات طرق، وتم الصلح في 56 مخالفة اشتملت على 45 مخالفة نظافة عامة و11 مخالفة إشغالات طرق، فيما بلغ اجمالي المخالفات التي تم ارسالها الى الإدارة القانونية 56 مخالفة اشتملت على 48 مخالفة نظافة عامة و8 مخالفة إشغالات طرق، مشيرا إلى انه لم يتم الدفع في 91 مخالفة تنوعت ما بين 33 مخالفة نظافة عامة و58 مخالفة.



ولفت الى إصدار 19 رخصة جديدة لإشغالات الطـــرق تضمنت 13 ترخيصا لطاولات وكراسي، بالإضافة الى ترخيص محلين لمواد البناء و4 تراخيص لأعمال مؤقتة وتجديد 41 ترخيص إشغالات الطرق تضمنت 15 رخصة لكراسي وطاولات، 7 تراخيص الأواني المنزلية، 11 ترخيصا لمحلات البناء، ترخيص واحد لمواد الديكور.