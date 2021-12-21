أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني على أهمية الدور الريادي الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في نشر الوعي المائي فيما بينها.



جاء ذلك في اجتماع حضره الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي والمستشار الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا د.شيخة الظاهري، وشارك في الاجتماع فريق بحثي من جمعية المياه الكويتية في ركن خاص بجناح الكويت بمعرض اكسبو دبي، مشيرا الى ان الاجتماع بحث سبل وفرص تطوير التعاون بين الجانبين في القضايا المائية وأهمها ترشيد والتوعية المجتمعية والأبحاث والدراسات المائية.



وأوضح المزيني ان هذا التعاون يوفر فرصا هائلة تثري قطاعات المياه في دول مجلس التعاون.

وأضاف أن زيادة التعاون المائي بين الدول الخليجية له زيادة في تفاهم استراتيجي في قضايا المياه مما يجعل العلاقة بينها نموذجا رائدا متميزا ويخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة في اقليمنا ويطور الشراكة الاستراتيجية وفق رؤية كويت 2035، مشددا على أن الجانبين الكويتي والإماراتي خلال الاجتماع أكدا على مواءمة خطط التنمية المستدامة والأمن المائي.



وأضاف: لفت الجانبان الى أهمية العمل الخليجي المشترك وتطوير المشاريع المشتركة لتعزيز الأمن المائي وعلى أساسها يتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة البيئة بأبوظبي وجمعية المياه توضح آلية التعاون بين الجانبين في مجالات المياه على أن يتم في القريب العاجل، مبينا ان اهداء درع جمعية المياه الى د. شيخة الظاهري تقديرا للدور الريادي الذي تقوم به هيئة البيئة بدولة الامارات في المحافظة على المياه.