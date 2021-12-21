صرح مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.محمد دهيم الظفيري بأن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر نظم بالتعاون مع السفارة اليابانية مسابقة الخطابة باللغة اليابانية، ويأتي هذا النشاط ضمن خطة الجامعة لتوثيق العلاقات الثقافية مع الدول والثقافات المختلفة بغرض تكامل الخبرات والتجارب الناجحة مما يعود بالنفع على الطرفين.



وأكد أن هناك ترابطا بين الثقافة العربية بشكل عام والثقافة الكويتية بشكل خاص وبين المجتمع الياباني، وان العلاقات العربية - اليابانية يمتد عمرها إلى ما يقارب 200 سنة وتعتبر الثقافة أو الحضارة اليابانية ذات خصوصية تختلف عن الحضارات الغربية باعتبارها الحضارة الفريدة التي تجمع بين الحداثة والأصالة للمجتمع الياباني في بعض التقسيمات الاجتماعية والثقافية وهي قريبة جدا من الحضارات العربية والإسلامية.



وأكد حرص جامعة الكويت على توسيع آفاق التعاون مع الجميع وخاصة المجتمع الياباني واللغة اليابانية فهناك اقبال غير عادي على تعلم اللغة اليابانية.



وجدير بالذكر أن الاهتمام بتدريس وتعليم اللغة اليابانية يأتي ضمن سياق التبادل الثقافي بين طلاب جامعة الكويت واليابان.