قالت الفنانة عبير صبري إنها تواصل التحضيرات لمسلسلها الجديد (يوترن) ، وهو اسم مؤقت ، المقرر عرضه في رمضان 2022.



ونشرت عبير صبري صورة تجمع فريق عمل المسلسل عبر حسابها بموقع "انستجرام" ، وكتبت :" من تحضيرات مسلسل يوترن في رمضان المقبل" ،متمنية أن يحقق المسلسل النجاح الكبير .



ويشارك فى بطولة المسلسل ريهام حجاج وهشام عاشور ، وتوفيق عبد الحميد وصفاء الطوخى ونانسي صلاح الدين ، ومحمد كيلانى ، وكريم قاسم وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



يأتي ذلك فيما تواصل عبير صبري استعدادها للعودة إلى المسرح بعد غياب وذلك من خلال العرض المسرحي "صافي وفافي" ، بطولة النجمة يسرا .



وكانت عبير صبري قالت إنها متحمسة جدا للرجوع إلى المسرح بعد غياب طويل وأمام النجمة يسرا وتأليف وإخراج خالد جلال، مشيرة إلى أن مسرحية "صافي وفافي" في موسم الرياض قريبا.



وتعود عبير صبري إلى خشبة المسرح بعد غياب 20 عاماً، حيث كان آخر مشاركاتها مسرحية "دو ري مي فاصوليا"، والتي قدّمتها مع الراحل سمير غانم لمدة موسم واحد.