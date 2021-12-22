نظمت كلية العلوم الطبية المساعدة ندوة تختص بمجال النزاهة ومكافحة الفساد تحت عنوان «30 سلوكا يحدد موقعك من الفساد» حاضرت بها المختصة بالشفافية ومكافحة الفساد منال أحمد الكندري، وذلك بحضور عميدة كلية العلوم الطبية المساعدة د.سعاد محمد الفضلي، وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.



في بداية الندوة، رحبت د.سعاد الفضلي بالمحاضرة منال الكندري، مؤكدة حرص كلية العلوم الطبية المساعدة على إقامة مثل هذه الندوات التي تهدف لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في جميع قطاعات الدولة وكافة الوزارات والهيئات، والتي تمثل مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع وأبنائه، آملة أن يستفيد الحضور من عاملين وأعضاء هيئة تدريسية وطلبة كافة وأن تصبح مكافحة الفساد نهج حياة للجميع.



وبدورها، ذكرت المحاضرة في الندوة منال الكندري أن ظاهرة الفساد منتشرة عالميا وتسعى كافة الدول الى محاربتها، مشيرة إلى أن اتخاذ الفساد نهجا يؤدي لضياع الحقوق، وانتهاك المصالح، وإهدار سيادة القانون، وعرقلة عمليات التنمية، وإضعاف النمو الاقتصادي وجودة البنية الأساسية والخدمات العامة، ويدفع ذوي النفوس الضعيفة للسعي إلى الربح غير المشروع عن طريق الرشى وترسيخ مجموعة من السلوكيات السلبية في المجتمع.



وأضافت الكندري أن الفساد في المجال الطبي يأتي على عدة أشكال منها التداخل بين عمل الأخصائيين في القطاع الصحي والقطاع الخاص، وهذا يشكل عامل خطر للتراخي في تقديم الخدمات بالشكل الجيد وإساءة استخدام الخدمات الطبية لمنفعة شخصية، وفساد صانعي القرار والمدراء على المستوى التنفيذي والرقابي، وجانب كبير من الفساد يتحمله المرضى من خلال منفعة شخصية أو طبية بتوفير النفاذ لخدمات صحية لغير المنتفعين عادة بها.



وفي ختام الندوة ذكرت الكندري مجموعة من السلوكيات والدلالات التي تكتشف مدى قابلية الفرد للفساد والتي قد يمارسها البعض دون أن يعلم بأنها من الشبهات التي قد توقعه بالفساد.