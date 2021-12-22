في إطار التواصل مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرين على امتداد محافظة الأحمدي، التقى محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أمس، مدير فرع جمعية المعلمين بمحافظة الأحمدي د.عبدالرحمن عبدالعزيز، وعضوي الجمعية د.هادي الدوسري ود.نواف المطيري، وذلك في ديوان عام المحافظة بحضور عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين محمد العازمي، حيث تمت مناقشة التعاون المشترك القائم وآفاق تعزيزه مستقبلا.



كما التقى الخالد المزارع محمد بن علي المطيري، أحد الناشطين المتميزين بمنطقة الوفرة، في لقاء ودي بحضور مرافقه وليد المطيري، حيث جرى خلاله التعارف والتداول حول أهم المستجدات على الساحة الزراعية، واطلع الخالد خلال اللقاء على مسيرة عمله ونماذج من منتجاته.