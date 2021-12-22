يعقوب العوضي



أصدر الاتحاد الاسيوي لكرة اليد جدول مباريات بطولة كأس آسيا 2022 والتي ستقام في مدينة الدمام بالسعودية يناير المقبل، حيث يفتتح منتخبنا الوطني مبارياته بمواجهة الأردن 18 يناير، فيما سيلعب في المباراة الثانية مع سنغافورة في القطيف، ويختتم الدور التمهيدي بمواجهة كوريا الجنوبية في القطيف أيضا. ويحتاج الأزرق 4 نقاط ليضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.



الى ذلك يلعب منتخبنا الوطني اليوم مع منتخب مونتينيغرو في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي في مونتينيغرو، وكان الأزرق قد خسر المباراتين الوديتين اللتين خاضهما أمام منتخب كوسوفو، كما تعرض اللاعب سيف العدواني للإصابة فيما عاودت الإصابة خالد الغربللي ومحمد عامر.



ويركز المدرب بوريس دينيتش على جوانب عدة، أهمها خلق الانسجام والتفاهم بين اللاعبين في ظل وجود لاعبين سيشاركون في بطولة دولية رسمية للمرة الأولى مثل يوسف العجمي ويوسف ضايف وسليمان كمال، بالإضافة الى زيادة الخبرة عبر الاحتكاك بمنتخبات وفرق مختلفة.