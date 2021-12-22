أعلن رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، أن حكومته تدرس إلغاء آلاف البطاقات الإلكترونية (الذكية)، مبررا ذلك بـ «إيصال الدعم لمستحقيه».



وقال عرنوس، خلال اجتماع عقده مع مجلس محافظة حلب، إن «الحكومة تدرس بشكل دقيق إيصال الدعم إلى مستحقيه، وهناك نحو 600 ألف بطاقة إلكترونية سيتم تحييدها عن الدعم من أصل نحو 4 ملايين بطاقة». واعتبر أن الحكومة «تقدم الدعم بأشكال مختلفة لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والمواد الأساسية، وسواها، من خلال إجراءات متواصلة».



وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، قد ذكر أن وزارته لم تحدد الشرائح التي ستستبعدهم من الدعم، في حين اعتبر أن القادر على تسديد 50 أو 75 ألف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم «لا يستحق الدعم، ولا يجوز دعمه على سبيل المثال».