قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم، إنه لم يعد هناك مبرر لوجود المخابز الاحتياطية التي أحدثت في زمن وظروف لم تعد موجودة، لكنه استبعد القيام بهذه الخطوة الآن. وكشف سالم بحسب تصريح نقلته صحيفة الوطن المحلية، أنه «يتم الآن اختبار أكياس الخبز لدى هيئة الطاقة الذرية للتأكد فيما إذا كانت مسرطنة واتخاذ القرار وفق نتيجة التحليل» وفي السياق، بدأت الحكومة اعتماد آلية جديدة لتوزيع مخصصات الخبز التمويني على البطاقة الذكية اعتبارا من السبت الماضي، حيث قالت ناهد الحجي مديرة المواد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن الآلية الجديدة ستضمن عدم الازدحام أمام الأفران.



وأوضحت في تصريح مع إذاعة «شام إف إم» المحلية، أنه وفق الآلية السابقة كان يحدث ازدحام شديد كل يوم خميس على المخابز، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على ربطة واحدة، يحدثون ازدحاما في توجههم اليومي للأفران، وفي الآلية الجديدة سيتم توزيع الخبز لهم كل يومين (ربطتين بكيس نايلون واحد).