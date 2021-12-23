استقبلت الهيئة العامة للقوى العاملة بمركز إيواء العمالة الوافدة المسؤولة السياسية في سفارة الولايات المتحدة نيكول برمودز، وكان في استقبالها مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي، ومدير إدارة علاقات العمل بالتكليف علي الدلماني وسكرتير أول بوزارة الخارجية حيدر أبوالحسن وباحث العلوم السياسة إدارة العلاقات الدولية خالد الفاضل والباحث القانوني بمركز الإيواء نايف الديحاني والاختصاصي القانوني عبدالله المطيري والموظف المختص أحمد اللميع.



وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على آلية استقبال العمالة ودور الجهات الحكومية بالمركز والخدمات التي يقدمها المركز للعاملات المقيمات فيه والتي تشمل الخدمات الصحية والنفسية والقانونية، كما تمت الإجابة عن الاستفسارات المطروحة من قبل المسؤولة السياسية وتم تزويدها بكل المعلومات والإحصائيات المختلفة الخاصة بأعداد العاملات المتواجدين بالمركز.