استقبل سفيرنا في تركيا غسان الزواوي د.مهمت عاكف نجار، المدير العام ود. جلال سامي توفكشي رئيس مجلس الإدارة في شركة هافلسان HAVELSAN الحكومية حيث أهدى توفكشي السفير الزواوي مجسمين لكل من طائرة «باها BAHA» ومركبة «باركان BARKAN» وتم التعريف عن وظيفة كل منهما.



وكانت الشركة قد أجرت مؤخرا أول تجربة ناجحة على طائرة «باها» BAHA من دون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي، التي تزن 30 كغ، وتحمل 5 كغ، ويمكنها العمل في الأجواء الغائمة وقادرة على أداء مهام مستقلة في المناطق الحدودية.



والمركبة البرية المسلحة غير المأهولة «باركان» Barkan، التي جرى تطويرها في إطار مشروع «الوحدات العسكرية الرقمية»، وهي مركبة برية غير مأهولة من المستوى الأول، وفق نظام يمكنها من التعاون مع المركبات الجوية من دون طيار العاملة تحت السحاب، ومشاركتها المهام والقيام بعمليات مشتركة لتوفير معلومات استخباراتية ويبلغ وزن «باركان» نحو 500 كيلوغرام لتلبية معايير المواصفات الفنية التي وضعتها رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، حيث ان المركبة تحتوي على منظومة «صارب» (Sarp) محلية الصنع المكونة من أسلحة يجري التحكم بها عن بعد.

والجدير بالذكر أن شركة هافلسان HAVELSAN هي شركة برمجيات وأنظمة تركية لها حضور تجاري في قطاعي الدفاع وتكنولوجيا المعلومات.

يقع مقرها الرئيسي في أنقرة، تركيا، ولها شركات ومكاتب فرعية في جميع أنحاء تركيا وخارجها. تنشط هافلسان في الغالب في مجالات (C4ISR) وأنظمة القتال البحرية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وأنظمة المراقبة واستخبارات الاتصالات وأنظمة المعلومات الإدارية وأنظمة المحاكاة والتدريب والدعم اللوجستي وأنظمة الأمن الداخلي وأنظمة إدارة الطاقة.