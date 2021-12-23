عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، حيث ناقش عددا من المواضيع تضمنت استعراض ما تم تنفيذه من برامج المركز خلال عام 2021، وحالة المبتعثين والمنح الدراسية لعام 2022.



وقد استعرض المجلس متابعة المشاريع المختلفة التي يقوم المركز بتنفيذها والتي اشتملت على عدد من الأنشطة، مثل البرامج التدريبية القصيرة والبرامج الموجهة وبرامج التدريب المهني المتخصصة والإشراف على المنح الدراسية التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الكويت لطلبة الدراسات العليا من الكويتيين.



وقد استعرض المجلس الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال عام 2021 حيث بلغت 62 برنامجا، شارك فيها 1164 شخصا من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأفراد، فيما بلغ عدد المشاركين في برامج المركز منذ إنشائه قد بلغ أكثر من نحو 14000 متدرب.



وقال مجلس أمناء المركز إنه برغم جائحة كورونا والقيود التي يشكلها على الأنشطة العامة، فإن المركز استمر في تقديم برامجه عن بعد عبر المنصات الالكترونية، وذلك تعزيزا لدوره في خدمة القطاع الخاص ومنتسبيه، وقد تنوعت برامج المركز حيث يتم تقديم البعض محليا بينما يتم تقديم برامج أخرى بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية مرموقة عبر منصات التعليم عن بُعد.

كما استعرض المجلس حالة المبتعثين للدراسات العليا الذين تقوم غرفة تجارة وصناعة الكويت بابتعاثهم سنويا للحصول على درجة الماجستير في تخصصات علمية ذات علاقة بحاجة سوق العمل، وقرر المجلس إعادة العمل ببرنامج المنح الدراسية لدرجة الماجستير لعام 2022 في عدد من التخصصات العلمية المختارة والتي سيعلن عنها في وقت لاحق.