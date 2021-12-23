قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان خرائط الطقس تشير الى انه من المحتمل ان يتكون مرتفع جوي عالي الارتفاع تكون قوته 1024 مليبار خلال الأيام القادمة وذلك نتيجة تمدد الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة بين (10-20) كم/س.



وأضاف: هذه الرياح يكون منشأها حوض البحر المتوسط وتكون مائلة للبرودة درجة حرارتها بين (13-15) فتصطدم مع الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة (23-20) درجة.



وأشار الى تمدد المنخفض السوداني وتوغله داخل شبه الجزيرة العربية حتى السواحل الشرقية للخليج العربي في البر الفارسي مكونة حالة من عدم الاستقرار في جو المنطقة وتتشكل على اثرها جبهة هوائية تؤدي الى احتمال سقوط زخات مطر خفيفة ومتفرقة فجر الاربعاء المقبل، مبينا ان حالة عدم الاستقرار ستستمر حتى الاثنين 3 يناير. وتوقع ان تكون درجة الحرارة في الايام الثلاثة الاولى من السنة الجديدة خلال النهار بين (21-19) درجة وفي الليل تنخفض الى (12-10) درجات كذلك هناك احتمال لا تزيد نسبته على 45% ان تتساقط امطار خفيفة ومتفرقة خلال هذه الفترة.