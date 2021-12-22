تخصيص 36 مركزاً للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية (الجرعة الثالثة) والحضور وفق الموعد المحدد وتقدم الجرعة في مشرف دون موعد مسبق

التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية تقدم عبر 58 مركزاً للرعاية الصحية الأولية دون موعد مسبق للفئة العمرية 6 أشهر فما فوق

في إطار جهود وزارة الصحة المستمرة في مواكبة التطورات الصحية العالمية، والخطوات الوقائية لصون صحة وسلامة المواطن والمقيم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د.عبدالله السند عن توسع الشريحة المستفيدة من الجرعة التعزيزية الثالثة، لتشمل كل من يفوق 16 سنة من المواطنين والمقيمين الكرام.

وأوضح السند أنه تم تخصيص 18 مركزا إضافيا للرعاية الصحية الأولية لقديم الجرعة التعزيزية، ليصبح إجمالي المراكز الصحية التي تقدم الجرعة (الثالثة) 36 مركزا يمكن تلقي الجرعة الثالثة فيها وفقا للموعد المحدد مسبقاً، وذلك بعد التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة، في حين يمكن أخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة) في مركز الكويت لتطعيم كوفيد-19 في مشرف دون موعد مسبق، وذلك خلال أوقات العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساءً، وفي أيام السبت من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

وأضاف السند أنه بالإمكان الحصول على التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية (تطعيم الإنفلونزا - تطعيم ضد الإلتهاب الرئوي البكتيري) دون موعد مسبق للفئة العمرية 6 أشهر فما فوق، وذلك عبر 58 مركزا للرعاية الصحية الأولية، تم تخصيصها من قبل وزارة الصحة تيسيرا وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الكرام، مؤكدا على إمكانية الحصول على التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية في المواقع المخصصة وعند تلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح كوفيد-19.