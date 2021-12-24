أسامة دياب



أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر قـــوة ومتانــة العلاقــات الفرنسية ـ الكويتية ولاسيما على الصعيدين التجاري والاقتصادي، لافتة الى انها ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلاته خلال الفترة المقبلة، مشيدة برؤية كويت 2035 والتي وصفتها بالطموحة.



وأضافت لوفليشر في تصريح للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي إقامته بعد ظهر أمس على شرف زيارة وفد شركة ايجيس الهندسية الفرنسية التي تنفذ عدد من المشاريع في الكويت ان زيارة الوفد الى البلاد فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



وكشفت عن ترتيبات سابقة لعدة زيارات رفيعة المستوى منها وزيرا الخارجية والدفاع، كما ان الرئيس الفرنسي كان لديه النية لزيارة الكويت لكن الظروف التي فرضتها «كورونا» وفترة الصمت الانتخابي التي تسبق الانتخابات حالت دون ذلك، معربة عن أملها في ان يتم ترتيب زيارات رفيعة المستوى بين البلدين في القريب العاجل.



بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة ايجيس لورنت جيرمين إن الشركة لديها مشاريع في مختلف أنحاء العالم، واهتمام كبير بمنطقة الشرق الأوسط وتسعى لمضاعفة مشاريعها في المنطقة قبل نهاية، 2026.



وذكر جيرمين أن الكويت احد الاسواق المهمة في منطقة الشرق الأوسط ومليئة بالفرصة الواعدة مثل السعودية والامارات، لافتا إلى أن هذه الدول لديها رؤى مستقبلية للمشاريع التي يخططون لتنفيذها مما يسهل عملية التعاون مع تلك الدول، ورؤية كويت 2035 تتضمن الكثير من مشاريع البنية التحتية التي تجذب اهتمامنا بصفتنا شركة هندسية عالمية ولهذا نحن نركز حاليا على مشاريع السكك الحديدية والمباني والطيران، مشيرا الى انهم ينفذون عدة مشاريع في الكويت تقدر بعدة ملايين من اليورو، متوقعا نمو مشاريعهم في السوق الكويتي بنسبة 40% خلال العام القادم.

وعن اهم المشاريع التي قامت بها شركتهم حول العالم، قال قمنا بتنفيذ «مترو الرياض» وهو مشروع ضخم كما قمنا بمشروع مماثل في باريس، إضافة إلى تصميم اربع خطوط جديدة للمترو في باريس الذي يربط باريس بضواحيها.