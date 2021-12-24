حنان عبدالمعبود



كشف مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي عن أن العمل يجري على قدم وساق بالمنطقة من أجل خلق مواقع لتطعيم الفرق الطبية، لافتا إلى أن الذروة ستكون من يوم الأحد، حيث ستتم جدولة العاملين لتعاطي الجرعة التنشيطية.



وقال الشطي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: أجرينا اجتماعات عدة في هذا الصدد، وسيتم تفعيل منصات للتطعيم بالجرعة التعزيزية الثالثة للعاملين في الصحة، على أن يكون الأولوية للفرق الطبية والصحية والخدمات المساندة، انطلاقا من القناعة بأن نعطي مثالا في حماية النفس والائتمان بأننا حين نؤتمن على صحة وسلامة المجتمع فمن باب أولى أن الناس الذين يعرضون لهم يكونوا في المقدمة.



وقال الشطي: «نحن لا نهون ولا نهول، لكن نستعيد ونستجلب خبرات فبالاستعداد للسيناريو الأسوأ نصل إلى بر الأمان»، مضيفا: وضعنا مازال مطمئنا ونحن نرصد ما حولنا وما يرشح من معلومات ونمطية المرض من حيث الأعراض والشدة ودخول المستشفيات والعناية المركزة والأنماط والبروتوكولات العلاجية الموجودة لكن بقدر ما نناشد الجميع بالحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والحرص على التطعيم بالجرعة الثالثة والالتزام بالضوابط الرسمية مع الحرص على أن تستقى المعلومات من المصادر الرسمية، وليس كل من أفتى بالضرورة يكون كلامه صحيحا.



واختتم مقدما الشكر الى إدارة الصحة العامة وإدارة التقنيات والقطاعات المختلفة في منطقة الأحمدي الصحية.