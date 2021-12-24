السند: توسّع الشريحة المستفيدة من الجرعة التعزيزية «الثالثة» لتصبح 16 سنة فما فوق

تخصيص 36 مركزاً للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية «الجرعة الثالثة»



عبدالكريم العبدالله



واصل مركز الكويت للتطعيم استقبال المواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية «البدون» لتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة ضد كوفيد-19 بدون موعد.



وشهد يوم أمس الخميس إقبالا كبيرا على تلقي الجرعة التعزيزية في مركز الكويت للتطعيم إيمانا منهم بأهميتها لمنع انتشار فيروس كورونا والمتحور «أوميكرون»



وكشفت آخر إحصائية عن التطعيمات في الكويت عن عدد متلقي الجرعة التعزيزية في البلاد منذ تطبيقها حتى اليوم، حيث بلغ عددهم 313326 متلقٍ للجرعة الثالثة.



وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المحصنين بالجرعتين في البلاد بلغ 3210223 شخصا بنسبة 81.85%.



وفي السياق ذاته، أوقفت وزارة الصحة الإجازات الدورية لكل موظفي الوزارة اعتبارا من 26 ديسمبر حتى 31 يناير المقبل نظرا للوضع الوبائي العالمي والمستجدات المترتبة على انتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية.



وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند قد أعلن عن توسع الشريحة المستفيدة من الجرعة التعزيزية الثالثة، لتشمل كل من يفوق 16 سنة من المواطنين والمقيمين الكرام.



وأوضح د. السند أنه تم تخصيص 18 مركزا إضافيا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية، ليصبح إجمالي المراكز الصحية التي تقدم الجرعة (الثالثة) 36 مركزا يمكن تلقي الجرعة الثالثة فيها وفقا للموعد المحدد مسبقا، وذلك بعد التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة، في حين يمكن أخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة) في مركز الكويت للتطعيم بمشرف دون موعد مسبق، وذلك خلال أوقات العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء، وفي أيام السبت من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.



وأضاف السند أنه بالإمكان الحصول على التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية (تطعيم الإنفلونزا ـ تطعيم ضد الالتهاب الرئوي البكتيري) دون موعد مسبق للفئة العمرية 6 أشهر فما فوق، وذلك عبر 58 مركزا للرعاية الصحية الأولية، تم تخصيصها من قبل وزارة الصحة تيسيرا وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الكرام، مؤكدا على إمكانية الحصول على التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية في المواقع المخصصة وعند تلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح كوفيد-19، وفيما يلي أسماء المراكز المعتمدة للتطعيم ضد الفيروس بحسب المناطق الصحية:



العاصمة الصحية:



٭ مركز مساعد حمد الصالح الصحي «الشعب»



٭ مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح الصحي «الشامية»



٭ مركز شيخة حسن الابراهيم الصحي «النزهة»



٭ مركز شمال غرب الصليبخات الصحي



٭ مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي «الخالدية»



٭ مركز جاسم الوزان الصحي «المنصورية»



٭ مركز بدر خالد النفيسي الصحي «ضاحية عبدالله السالم»



حولي الصحية:



٭ مركز الصديق الصحي



٭ مركز سلوى التخصصي الصحي



٭ مركز محمود حاجي حيدر الصحي «الجابرية»



٭ مركز الشيخ ناصر سعود الصباح الصحي التخصصي «السالمية»



٭ مركز حولي الغربي الصحي



٭ مركز عبدالرحمن الزيد الصحي «غرب مشرف»



٭ مركز صباح السالم التخصصي



الفروانية الصحية:



٭ مركز النهضة الصحي



٭ مركز العمرية الصحي



٭ مركز الفردوس الشمالي الصحي



٭ مركز خيطان الجنوبي الصحي



٭ مركز مناحي العصيمي الصحي «خيطان»



٭ مركز الاندلس والربعي الصحي



٭ مركز عبدالله المبارك الصحي



٭ مركز خيطان الشمالي الصحي



الأحمدي الصحية:



٭ مركز المسايل الصحي



٭ مركز شرق الاحمدي الصحي



٭ مركز المنقف الصحي



٭ مركز الفنطاس التخصصي



٭ مركز صباح الأحمد الصحي E



٭ مركز الظهر الصحي



٭ مركز الرقة الصحي



٭ مركز الفحيحيل التخصصي الصحي



الجهراء الصحية:



٭ مركز النسيم الصحي



٭ مركز جابر الأحمد الصحي 1



٭ مركز النعيم الصحي



٭ مركز العيون الصحي



٭ مركز سعد العبدالله الصحي ق5



٭ مركز الجهراء الصحي





الجمعية الطبية: وكيل «الصحة» وعد بمراجعة إيقاف الإجازات



عبدالكريم العبدالله



تواصلت الجمعية الطبية الكويتية مع وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا حول قرار إيقاف منح الإجازات مؤقتا. ووعد وكيل وزارة الصحة بمراجعة القرار في الأيام المقبلة حسب تطورات الوضع الوبائي في البلاد.





د.خالد السعيد: انعدام الشهية المفاجئ لدى الأطفال قد يكون أحد أعراض «كورونا»



حنان عبدالمعبود



حذر عضو اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» في وزارة الصحة د.خالد السعيد من وجود أعراض الإصابة بـ«كورونا» لدى الأطفال دون الانتباه لها.



وقال د. السعيد في تصريح صحافي: إنه من المعروف أن انعدام حاستي الشم والتذوق من علامات ألأصابه بكوفيد- 19، ولكن عند الصغار فإن انعدام الشهية المفاجئ للطعام قد يكون عرضا مهما للإصابة بالفيروس.