تستعد «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي لإطلاق حملة «كن عونا لهم» لتقديم الإغاثية الشتوية لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين الذين يتواجدون في الأردن ولبنان وعلى الحدود السورية - التركية، الجمعة، التي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية للاجئين السوريين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، في مناطق تصل درجة الحرارة فيها إلى ما تحت الصفر، وذلك بدعم من المتبرعين الكرام من أهل الكويت.



وقال مدير الإغاثة في نماء الخيرية خالد الشامري: الحملة ستركز على مخيمات وتجمعات النازحين واللاجئين والدول التي تعاني من ظروف استثنائية والدول ذات البرد القارس التي تصل فيها درجات الحرارة لما دون الصفر.